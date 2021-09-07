عاجل.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2021 للمرة الثانية

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2021. عقدت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار. وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تقرر بعد الاجتماع خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك للمرة الثانية، من أجل إتاحة فرصة لعدد أكبر من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لهذا العام من الالتحاق بتلك الجامعات، خاصة بالنسبة للطلبة والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في دخول كليات القمة بالجامعات الحكومية وهي كليات (الطب والاسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة).

رسميا.. خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2021 للمرة الثانية

أعلنت اللجنة المشكلة للأشرف على عملية تنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية خفض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك حتى يمكن لعدد كبير من الطلاب الذين يرغبون في التقديم بتلك الجامعات وكان يمنعهم ارتفاع الحدود الدنيا للقبول المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي الاسبوع الماضي، وبهذا يصبح الحد الأدني الجديد للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية كما يلي:-

كذلك فقد قررت اللجنة استمرار عملية التقديم للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولي على الموقع الالكتروني وذلك حتي يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 وذلك في ضوء تغير الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتقدمين للألتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية عبر موقع تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية من أجل تعديل رغباتهم تزامناً مع تعديل الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

كذلك فقد تقرر أيضاً استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية وهي جامعات الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعات الأهلية.

يذكر بأن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، قد اجتمع منذ نحو أسبوع للإعلان عن بدء المرحلة الأولي للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم خفض الحد الأدني للقبول بها في ضوء مجاميع الطلاب في الثانوية العامة والتي انخفضت هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية بما يزيد عن 10%، وهي نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل بفضل نظام الامتحانات الجديد الذي تم استخدامه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.