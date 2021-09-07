السعودية توقف تعليق القدوم من 3 دول.. وتسمح بالسفر إليها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول؛ هي دولة الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين، فضلا عن السماح بسفر مواطني المملكة إلى الدول الثلاث.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم عبر المنافذ البرية و البحرية و الجوية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 8 سبتمبر.

ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في الوزارة، أن القرار اتخذ بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، فضلا عما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول.

وأضاف أن القرار استند إلى ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، و أوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.