رئيس وزراء السودان: وحدة قوى الثورة ضمانة تحصين الانتقال

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن وحدة قوى الثورة هدف لا تنازل عنه أبدا لأنه ضمانة تحصين الانتقال، موضحا أن توقيع الإعلان السياسى لوحدة تحالف "الحرية والتغيير" هو تأسيس جديد لقوى الثورة، وتأكيد على قدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وهزيمة رهان أعداء الثورة على التشظى الذى يحدث عقب نجاح الثورات لتسهيل عملية الانقضاض عليها.





جاء ذلك لدى استقبال رئيس وزراء السودان، لوفد قوى الحرية والتغيير من (المجلس المركزى، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومى).

ودعا "حمدوك" قوى الحرية والتغيير لاعتبار توقيع الإعلان السياسى خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق وحدة كل قوى الثورة.

من جانبه، قال جعفر حسن المتحدث باسم اللجنة الإعلامية بقوى "الحرية والتغيير"، إن اللقاء برئيس الوزراء كان فى إطار تقديم الدعوة له لحضور التوقيع على الإعلان السياسى بوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير، المقرر غدا، والذى يُعتبر تطويراً لإعلان الحرية والتغيير، وإعادة توحيد الجبهة المدنية فى كتلة واحدة كبيرة تسمى "الحرية والتغيير" لضمان وتحصين الانتقال السياسى بالبلاد.

وأضاف أن رئيس الوزراء رحب ترحيباً كبيراً بهذا الحدث، موضحا أن اجتماع اليوم كان مهما وذلك لأن توحيد الجبهة الداخلية يصب فى تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) والتى تتضمن فى عدد من بنودها تماسك الحاضنة السياسية، لذلك كان لابد من تحقيق هذا العمل الكبير.