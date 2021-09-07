تركيا تسجل 274 وفاة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 23638 إصابة و274 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23638 حالة مقابل 19391 الأحد و20962 الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.542 مليون حالة.

وذكرت أنها رصدت 274 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 269 الأحد و271 الاثنين، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 58651 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 34402 مريضين لتصل حصيلة المتعافين إلى نحو 5.994 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.