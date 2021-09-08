كيفية الحصول على الهوية الوطنية الرقمية السعودية 2021 ومميزاتها أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق الهوية الرقمية منذ القليل من الأيام، وقد جاء خبر إمكانية استخراج الهوية الوطنية الرقمية بدلا من بطاقة الهوية الورقية التقليدية التى كانت السبب في كثير من المشاكل فيما مضى، ويتسبب ضياع الهوية الورقية في إيقاف كافة الأعمال والمعاملات الخاصة بصاحب الهوية التى تحتاج إلى وجود بطاقة الهوية، وتهدف هذه المبادرة لتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات الهامة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق، ويمكن الاطلاع علي خطوات وشروط تفعيل هوية مقيم الرقمية 1442 من الجوازات السعودية.

كيفية الحصول على الهوية الوطنية الرقمية السعودية 2021

تعاون كل من وزارة الداخلية السعودية ومركز المعلومات الوطني السعودي في إطلاق الهوية الرقمية في المملكة العربية السعودية ووضعها في تصميم مناسب لها، ومن خلال موقع ابشر للأفراد يمكن الحصول علي الهوية الرقمية وتفعيلها إلكترونيا، وذلك من خلال الخطوات الأتية :

قم بتحميل موقع أبشر أفراد على هاتفك. ثم علي المستخدم إدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به حتي تتم عملية تسجيل الدخول. سوف يقوم الموقع بنقلك ألى صفحة جديدة بها مجموعة من الخدمات في أسفل الصفحة. عليك بالضغط على زر خدماتي. ثم أن يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية في الصفحة الجديدة التى سوف تظهر لك. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بكل دقة. ثم على المستخدم أن ينقر على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية. وفى الأخير سوف يطلب منك الموقع بأن تقوم بوضع بصمة للوجه أوللأصابع حتى يتم حماية بيانات المستخدم والمحافظة عليها.

تعرف على مميزات الهوية الرقمية السعودية 2021

هناك العديد من المميزات والفوائد التى سوف تعود على الحاصلين على الهوية الرقمية السعودية 2021، وقد عرض المتحدثين باسم الأحوال المدنية السعودية هذة المميزات الأتية:

تتسم الهوية الرقمية أبشر بوجود كود الاستجابة المتغير السريعة وهو (QR Code). تتميز بطاقة الهوية الرقمية بأنه ليس من الضروري حمل الأوراق الشخصية الخاصة به. تتسم الهوية الرقمية بأنها تمكن من التحقق من بيانات المستخدم في حالة عدم تواجد الهوية معه. إمكانية تنزيل نسخة من بطاقة الهوية الرقمية على الهاتف الذكي الخاصب بالمستخدم دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الهوية بدل الفاقد

ويتطلب استخراج بطاقة بدل فاقد للهوية في المملكة، بعض الأوراق والمستندات، وهي على النحو التالي:

ملء النموذج الخاص ببدل الفاقد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالمملكة. إرفاق صورة من بطاقة الهوية. ثم إحضار سجل عائلي إذا كان المتقدم متزوجا. إحضار أصل بطاقة الأحوال إذا كانت تالفه. وأخيرا إحضار صور شخصية بالزيّ السعودي.

والجديربالذكرأن وزارة الداخلية السعودية بإطلاقها لهذه الخدمة تكون قد ساهمت في تحقيق رؤية المملكة 2030، وساعدت الاستعلام عن بيانات المستخدمين بكل سهولة ويسردون الحاجة لحمل أي أوراق شخصية.