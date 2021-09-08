كم باقي على نهاية الترم الاول 1443 ، قد تم تقسيم العام الدراسي في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فصول دراسية. وذلك بناءا على نظام الدراسة الجديد الذي أعتمده وزير التربية والتعليم السعودي. وبسبب تطبيق هذا النظام التعليمي الجديد يبحث الكثير من الطلبة والطالبات وأيضا أولياء الأمور عن كم باقي على المدرسة 1443 العد التنازلي . وذلك لمعرفة متي نهاية الترم الأول للعام الدراسي الجديد 1443. ولكي يستعد الطلبة والطالبات للفصل الدراسي الثاني التي يبدأ مباشرة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 1443 . وأيضا سوف نستعرض لكم التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

كم باقي على نهاية الترم الاول 1443

كم باقي على نهاية الترم الاول 1443 ؟ قد بدأت الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية. من يوم الأحد الموافق يوم 21 محرم 1443 هجريا. والموافق يوم 29 أغسطس 2021 ميلاديا. علما بأن الدراسة سوف تستمر في الفصل الدراسي الأول 1443 حتي إجازة الفصل الدراسي الأول والذي تستمر حوالي تسعون يوما متتابعين. ليكون أخر يوم دراسي في الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الموافق 20 من شهر ربيع الثاني 1443 هجريا. والموافق يوم 25 نوفمبر 2021 ميلاديا. لتصبح مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية حوالي ثلاثة أشهر. كما يوجد بها عدد 2 إجازة مطولة لنهاية الأسبوع. وقد جاءت كالتالي :

التقويم الدراسي 1443 للمراحل العامة وزارة التعليم السعودي

قد تم تعديل التقويم الدراسي 1443 من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. وذلك لكي يكون متناسب ع نظام الدراسة الجديد الذي تم إطلاقه من قبل وزارة التعليم. كما أنها قامت أيضا بتعديل عدد الفصول الدراسية وتحديد الإجازات المطولة في الثلاثة الفصول الدراسية. وهذا هو التقويم الدراسي ١٤٤٣ بعد التعديل :

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم كم باقي على نهاية الترم الاول 1443 في المملكة العربية السعودية التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل . كما نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق دائما .