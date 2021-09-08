بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بـ خطر التدخل في الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى بيان نشره البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "أمدد لعام واحد إضافى النظام الوطنى لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجى فى انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها".

وأضاف: "على الرغم من أنه لم تكن هناك أى أدلة على أن أى دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أى انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسى الأمريكى الحر والشفاف".

ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ويعطى هذا المرسوم قاعدة قانونية لفرض عقوبات مختلفة بحق الأطراف التى تشتبه الولايات المتحدة فى محاولتها التأثير على نتائج وسير الانتخابات الأمريكية أو الإضرار بالنظام الانتخابي.

وعلى أساس هذا المرسوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية عدة بعد اتهامها بتدخل مزعوم فى الانتخابات الأمريكية.