tpl.etec.gov.sa تسجيل الاختبار التربوي العام “قياس” للمعلمين 1443 الرخصة المهنية

tpl.etec.gov.sa رابط تسجيل الاختبار التربوي للمعلمين ليقوم المعلمين بدخوله لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة المهنية من المؤسسة العامة للقياس والتقويم السعودية، ويأتي استكمال إجراءات الرخصة المهنية للمعلمين في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على كل من المعلمين والطلاب أيضا للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

الهيئة العامة للقياس والتقويم

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الماضي على الدخول في عملية تطويرية كبرى في المجال التعليمي، حيث تشل التطويرات نظام التعليم بالمدارس، والذي اعتمد النظام الإلكتروني الرقمي كأساس للتعليم وأداء الاختبارات للطلاب وتوفير المكتبات الإلكترونية فيها الفيديوهات الشارحة، بينما قام موقع نظام نور من قبل بتوفير الدخول والتسجيل والاستعلام الإلكتروني عن نتائج الطلاب والمعلمين والتربويين أيضا، وحرصا على الطالب والمعلم قامت هيئة القياس والتقويم بعمل دورات الرخصة المهنية.

الحصول على الرخصة المهنية من هيئة القياس والتقويم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قرارات هامة لها في بيان السيد وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد وضعت شرطا أساسيا لعمل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة وهو أن يحصل المعلم على الرخصة المهنية، وتضمن الرخصة تلك التدريب المناسب للمعلم في المواد التي يتخصص فيها، والحصول أيضا على دورات هامة في الكمبيوتر وأيضا اللغات واصول التربية الحديثة، ويتم تحديد مواعيد للاختبارات المهنية والتي يقوم المعلم بمقتضاها بالحصول على الرخصة المهنية التي تؤهله لمزاولة العمل في داخل مدارس المملكة، ويكون كل مؤسسة تعليمية لا يكون العاملين فيها حاصلين على الرخصة المهنية معرضة لخفض تصنيفها أو الغرامة الكبرى وممكن تتعرض أيضا للإعلاق.

إعلان المركز الوطني للقياس (قياس)

قام المركز الوطني قياس اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في الاختبار التربوي العام للمعلمين للحصول على الرخصة المهنية وذلك في القطاع التعليمي بما يدفع المعلمين للدخول الان على الرابط للدخول والتسجيل في أداء الاختبار.

يتم الدخول على رابط تسجيل الاختبار التربوي العام للمعلمين يقوم المعلم بكتابة رقم الهوية الوطنية. يتم اتباع كافة خطوات التسجيل وكتابة كافة المعلومات اللازمة.

كيفية تسجيل tpl.etec.gov.sa رابط تسجيل الاختبار التربوي العام للمعلمين

tpl.etec.gov.sa رابط وموقع تسجيل الاختبار التربوي العام “قياس” للمعلمين 1443 للحصول على الرخصة المهنية ليتمكن المعلم من أداء الوظيفة والعمل المنوط به وهو حاصلا على التصريح الحكومي الخاص بذلك بما يضمن لكل من المعلم والطالب الحصول على المستوى الأفضل علميا وتربويا وذلك طبق الشروط اللازمة التي قامت وزارة التربية والتعليم بوضعها للحصول على تلك الرخصة.