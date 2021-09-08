أخبار اليمن : طيران العدوان يشن سلسلة غارات ليلية على تعز

دوت الخليج -

طيران العدوان يشن سلسلة غارات ليلية على تعز

شن طيران العدوان السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء / ليل الثلاثاء سلسلة غارات عدوانية على مناطق متفرقة بمحافظة تعز. طيران العدوان يشن سلسلة غارات ليلية على تعزشن طيران العدوان السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء / ليل الثلاثاء سلسلة غارات عدوانية على مناطق متفرقة بمحافظة تعز. وشن طيران العدوان 15 غارة جوية على مديرية التعزية، مستهدفا محيط مطار تعز. وفي وقت سابق شن طيران العدوان السعودي 30 غارة على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بـ27 غارة مديرية صرواح وشن ثلاث غارات على مديرية مدغل.



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