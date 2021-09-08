طالبان تحظر السفر للخارج حتى بدء العمل بوزارتى الداخلية والخارجية

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال وزير الإعلام والثقافة والمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد- وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الثلاثاء- إنه يتعين على المسافرين الانتظار حتى تبدأ وزارتى الداخلية والخارجية مباشرة مهامهما.

وفى وقت سابق، لم تسمح حركة طالبان برحلات جوية تقل أفغان وأجانب من مدينة مزار الشريف شمال إقليم بلخ.

واستأنف مطار كرزاى أكبر مطار فى أفغانستان ومقره كابول الرحلات الداخلية وتلقى المساعدات لكن الرحلات الدولية لم تبدأ بعد.