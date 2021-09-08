المكسيك تعلن تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و449 ألفا و295 حالة، وعدد الوفيات 264 ألفا و541 حالة.

وتلامس الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا فى المكسيك الـ 3.5 مليون حالة بعد أن تجاوزت عتبة الـ3 ملايين فى 11 أغسطس الماضي.

وترجح السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقى للإصابات والوفيات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله رسميا.