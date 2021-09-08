جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و449 ألفا و295 حالة، وعدد الوفيات 264 ألفا و541 حالة.
وتلامس الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا فى المكسيك الـ 3.5 مليون حالة بعد أن تجاوزت عتبة الـ3 ملايين فى 11 أغسطس الماضي.
وترجح السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقى للإصابات والوفيات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله رسميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك تعلن تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.