من الأفضل iPhone 12 pro max أم آيفون ١٣ برو ماكس.. مقارنة تفصيلية

بعد تحقيق iPhone 12 pro max نجاحًا حقيقي منذ ظهوره للعالم وحتى هذه اللحظة، يدخل الآن الهاتف المشار إليه اختبارًا جيدًا هو الأصعب له، ويعد هذا الاختبار هو المقارنة بينه وبين iPhone 13 pro max للحكم على أيهما الأفضل للشراء بناءً على إمكانيات الجهازين الخارقين، وقد نجحت شركة آبل المُصنعة لسلسلة هواتف آيفون الحصول على ثقة الكثير من المستهلكين حول العالم في هواتفها وذلك لم يأتِ من فراغ، بل لكونها قدمت جودة وأداء خرافيين في هذه الهواتف الأمريكية.

من الأفضل للشراء iPhone 12 pro max أم iPhone 13 pro max

أولا: المقارنة في نوع الشاشة

iPhone 12 pro max iPhone 13 pro max سوبر ريتينا اكس دي ار oled سوبر ريتينا ال تي بي اوه oled

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 6.7 انش 6.7 انش

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 228 230

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس bionic a14 bionic a15

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس ios 14 ios 15

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 128

256

512

جيجا بايت 256

128

512

جيجا بايت

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس لا يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي لا تواجد إمكانية إضافة كارت خارجي للذاكرة

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 4 كاميرات.

الرئيسية بحجم 12 ميجا.

التي فوتو بحجم 12 ميجا.ألترا وايت بحجم 12 ميجا.

والأخيرة حساس lidar.

أما الفيديو فجودة الكاميرات هي

4k @60 fps يأتي الهاتف بأربعة كاميرا خلفية

الأولى و الأساسية تاتي بحجم 12 ميجا بكسل

أما الثانية فهي عدسة الألترا وايت وهي بحجم 12 ميجا أيضا

والثالثة تُسمى “التي فوتو” وهي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

وفي الوقت نفسه، يحتوي الهاتف على سينسور لادار لموازنة الأضاءة.

وعلاوة على ما سبق، تصور الكاميرات الفيديو بدقة:

4k @60 fps

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 12 ميجا بكسل للعدسة الـ wide

عمق الكاميرا sl 3d

تصوير الفيديو بدقة

4k @60 fps وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف المنتظر بـ: 12 ميجا بكسل للكاميرا الأمامية

sl 3d للعمق

دقة 4k @60 fps لتصوير الفيديو

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 3687 mah 4352 mah

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 20 w شحن سريع شحن سريع بقوة 25w

آيفون 12 برو ماكس آيفون 13 برو ماكس 5600 ريال سعودي نسخة الـ256 جيجا. المتوقع 6000 ريال للنسخة الـ 256 جيجا

ثانيًا: حجم الشاشةثالثًا وزن الهاتف:رابعًا المعالج:خامسًا : نظام التشغيل في iPhone 12 pro max وiPhone 13 pro maxحجم الذاكرة العشوائية في iPhone 12 pro max و iPhone 13 pro max سابعًا مساحة الذاكرة في iPhone 12 pro max وiPhone 13 pro maxثامنا هناك المقارنة بين إمكانية إضافة ذاكرة تخزين إضافية خارجية:تاسعًا الكاميرا الخلفية:عاشرًا الكاميرا الأماميةالبطارية:سرعة الشحنالسعر

ملحوظة: الأشياء التي لم يجري إدراجها في المقارنة هي أغلبها في الوقت نفسه يتساوى فيها الجهازين بنفس الإمكانيات.

مزايا إضافية في الكاميرا الخلفية لآيفون 13 برو ماكس

التركيز على الثبات البصري أثناء تصوير الفيديوهات والصور.

صيغة جديدة للفيديوهات تحول آيفون 13 برو ماكس إلى كاميرا احترافية وفي الوقت نفسه تُمكن هذه الصيغة من الآتي:

تعديل الفيديوهات المٌلتقطة بالصغية الجديدة ببرامج المونتاج سيصبح أسهل.

الفارق بين كاميرا آيفون 13 برو ماكس سيكون أقل بالمقارنة مع الفيديوهات المصورة بكاميرا احترافية.

موعد نزول آيفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية

أكدت عدد كبير من التسريبات أن مؤتمر شركة آبل الأمريكية للإعلان عن إصدارات آيفون الجديدة سيكون في يوم 14 سبتمبر الجاري وهي:

هاتف آيفون 13.

جهاز آيفون 13 برو.

وفي الوقت نفسه آيفون 13 برو ماكس.

وهناك أيضا إعلان منتظر عن ساعة آبل الذكية الجديدة.