من الأفضل iPhone 12 pro max أم آيفون ١٣ برو ماكس.. مقارنة تفصيلية

بعد تحقيق iPhone 12 pro max نجاحًا حقيقي منذ ظهوره للعالم وحتى هذه اللحظة، يدخل الآن الهاتف المشار إليه اختبارًا جيدًا هو الأصعب له، ويعد هذا الاختبار هو المقارنة بينه وبين iPhone 13 pro max للحكم على أيهما الأفضل للشراء بناءً على إمكانيات الجهازين الخارقين، وقد نجحت شركة آبل المُصنعة لسلسلة هواتف آيفون الحصول على ثقة الكثير من المستهلكين حول العالم في هواتفها وذلك لم يأتِ من فراغ، بل لكونها قدمت جودة وأداء خرافيين في هذه الهواتف الأمريكية.من الأفضل للشراء iPhone 12 pro max أم iPhone 13 pro max
أولا: المقارنة في نوع الشاشة
|iPhone 12 pro max
|iPhone 13 pro max
|سوبر ريتينا اكس دي ار oled
|سوبر ريتينا ال تي بي اوه oled
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|6.7 انش
|6.7 انش
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|228
|230
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|bionic a14
|bionic a15
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|ios 14
|ios 15
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|128
256
512
جيجا بايت
|256
128
512
جيجا بايت
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|لا يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي
|لا تواجد إمكانية إضافة كارت خارجي للذاكرة
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|4 كاميرات.
الرئيسية بحجم 12 ميجا.
التي فوتو بحجم 12 ميجا.ألترا وايت بحجم 12 ميجا.
والأخيرة حساس lidar.
أما الفيديو فجودة الكاميرات هي
4k @60 fps
|يأتي الهاتف بأربعة كاميرا خلفية
الأولى و الأساسية تاتي بحجم 12 ميجا بكسل
أما الثانية فهي عدسة الألترا وايت وهي بحجم 12 ميجا أيضا
والثالثة تُسمى “التي فوتو” وهي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.
وفي الوقت نفسه، يحتوي الهاتف على سينسور لادار لموازنة الأضاءة.
وعلاوة على ما سبق، تصور الكاميرات الفيديو بدقة:
4k @60 fps
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|
|وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف المنتظر بـ:
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|3687 mah
|4352 mah
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|20 w شحن سريع
|شحن سريع بقوة 25w
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|5600 ريال سعودي نسخة الـ256 جيجا.
|المتوقع 6000 ريال للنسخة الـ 256 جيجا
ملحوظة: الأشياء التي لم يجري إدراجها في المقارنة هي أغلبها في الوقت نفسه يتساوى فيها الجهازين بنفس الإمكانيات.
مزايا إضافية في الكاميرا الخلفية لآيفون 13 برو ماكس
التركيز على الثبات البصري أثناء تصوير الفيديوهات والصور.
صيغة جديدة للفيديوهات تحول آيفون 13 برو ماكس إلى كاميرا احترافية وفي الوقت نفسه تُمكن هذه الصيغة من الآتي:
تعديل الفيديوهات المٌلتقطة بالصغية الجديدة ببرامج المونتاج سيصبح أسهل.
الفارق بين كاميرا آيفون 13 برو ماكس سيكون أقل بالمقارنة مع الفيديوهات المصورة بكاميرا احترافية.موعد نزول آيفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية
أكدت عدد كبير من التسريبات أن مؤتمر شركة آبل الأمريكية للإعلان عن إصدارات آيفون الجديدة سيكون في يوم 14 سبتمبر الجاري وهي:
هاتف آيفون 13.
جهاز آيفون 13 برو.
وفي الوقت نفسه آيفون 13 برو ماكس.
وهناك أيضا إعلان منتظر عن ساعة آبل الذكية الجديدة.
الوسوم
بعد تحقيق iPhone 12 pro max نجاحًا حقيقي منذ ظهوره للعالم وحتى هذه اللحظة، يدخل الآن الهاتف المشار إليه اختبارًا جيدًا هو الأصعب له، ويعد هذا الاختبار هو المقارنة بينه وبين iPhone 13 pro max للحكم على أيهما الأفضل للشراء بناءً على إمكانيات الجهازين الخارقين، وقد نجحت شركة آبل المُصنعة لسلسلة هواتف آيفون الحصول على ثقة الكثير من المستهلكين حول العالم في هواتفها وذلك لم يأتِ من فراغ، بل لكونها قدمت جودة وأداء خرافيين في هذه الهواتف الأمريكية.من الأفضل للشراء iPhone 12 pro max أم iPhone 13 pro max
أولا: المقارنة في نوع الشاشة
|iPhone 12 pro max
|iPhone 13 pro max
|سوبر ريتينا اكس دي ار oled
|سوبر ريتينا ال تي بي اوه oled
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|6.7 انش
|6.7 انش
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|228
|230
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|bionic a14
|bionic a15
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|ios 14
|ios 15
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|128
256
512
جيجا بايت
|256
128
512
جيجا بايت
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|لا يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي
|لا تواجد إمكانية إضافة كارت خارجي للذاكرة
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|4 كاميرات.
الرئيسية بحجم 12 ميجا.
التي فوتو بحجم 12 ميجا.ألترا وايت بحجم 12 ميجا.
والأخيرة حساس lidar.
أما الفيديو فجودة الكاميرات هي
4k @60 fps
|يأتي الهاتف بأربعة كاميرا خلفية
الأولى و الأساسية تاتي بحجم 12 ميجا بكسل
أما الثانية فهي عدسة الألترا وايت وهي بحجم 12 ميجا أيضا
والثالثة تُسمى “التي فوتو” وهي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.
وفي الوقت نفسه، يحتوي الهاتف على سينسور لادار لموازنة الأضاءة.
وعلاوة على ما سبق، تصور الكاميرات الفيديو بدقة:
4k @60 fps
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|
|وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف المنتظر بـ:
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|3687 mah
|4352 mah
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|20 w شحن سريع
|شحن سريع بقوة 25w
|آيفون 12 برو ماكس
|آيفون 13 برو ماكس
|5600 ريال سعودي نسخة الـ256 جيجا.
|المتوقع 6000 ريال للنسخة الـ 256 جيجا
ملحوظة: الأشياء التي لم يجري إدراجها في المقارنة هي أغلبها في الوقت نفسه يتساوى فيها الجهازين بنفس الإمكانيات.
مزايا إضافية في الكاميرا الخلفية لآيفون 13 برو ماكس
التركيز على الثبات البصري أثناء تصوير الفيديوهات والصور.
صيغة جديدة للفيديوهات تحول آيفون 13 برو ماكس إلى كاميرا احترافية وفي الوقت نفسه تُمكن هذه الصيغة من الآتي:
تعديل الفيديوهات المٌلتقطة بالصغية الجديدة ببرامج المونتاج سيصبح أسهل.
الفارق بين كاميرا آيفون 13 برو ماكس سيكون أقل بالمقارنة مع الفيديوهات المصورة بكاميرا احترافية.موعد نزول آيفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية
أكدت عدد كبير من التسريبات أن مؤتمر شركة آبل الأمريكية للإعلان عن إصدارات آيفون الجديدة سيكون في يوم 14 سبتمبر الجاري وهي:
هاتف آيفون 13.
جهاز آيفون 13 برو.
وفي الوقت نفسه آيفون 13 برو ماكس.
وهناك أيضا إعلان منتظر عن ساعة آبل الذكية الجديدة.
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