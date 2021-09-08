hrsd.gov.sa موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1443 وزارة التنمية الاجتماعية

hrsd.gov.sa موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي الذي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة المواعيد المقررة لإيداع الراتب شهريا للمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يكون الشهر الجديد في شهر صفر الموعد المقرر حسب تقومي صرف رواتب الضمان حسب ألية خاصة لتحديد المواعيد وأيضا للصرف.

ألية الصرف الشهري لرواتب وزارة التنمية الاجتماعية

حيث يتم المواعيد الشهرية لصرف معاشات المستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي، والذي يكون عليهم الالتزام التام بشروط الاستحقاق وأيضا تحديث البيانات الخاصة بهم على رابط الوزارة الرسمي لضمان استمرار وصول الدعم غليهم والذي يتمثل في المعاش الشهري والخدمات الاجتماعية التي يتم تقديمها للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، تحت بند التأهيل الشامل، أو تحديد المكرمة الملكية التي يتم صرفها بين الحين والآخر وكذلك المساعدة المقطوعة التي يتم تحديدها وصرفها وفق ألية خاصة وليست كالمعاش الشهري، وتكون بذلك وزارة التنمية الاجتماعية من أكثر المؤسسات الاجتماعية بالمملكة التي تقوم بتقديم الخدمات الجليلة لرعاية الفئات المحتاجة للمساعدة المجتمعية أو غير القادرين على العمل.

الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسات الاجتماعية بالمملكة

قامت الوزارات الهيئات بالمملكة بعد العديد من الدراسات الميدانية وحصر اعداد الفئات المحتاجة بالمجتمع، وفق القدرات التي لديها بتحديد الفئات التي يتم صرف معاشات ورواتب الضمان أو المساعدات لها وتتلخص في التالي:

أصحاب الدخل الشهري المنخفض والذي يقل عن 3500 ريال شهريا.

معدومي الدخل والذين ليس لهم دخل شهري أو معيل مثل المطلقة او المهجورة وما إلى ذلك.

ذوي الإعاقات والذين يندرجوا تحت بند التأهيل الشامل، ويتم صرف الرواتب الشهرية في مواعيد مختلفة حسب نوع الإعاقة لديهم.

حساب المواطن، والذي يعتبر مختلفا تماما عن نظام الضمان الاجتماعي والذي يتم صرفه للمتضررين من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة ورفع الدعم.

مقطوعة الضمان الاجتماعي واليت تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتحديد مواعيد محددة وألية للصرف وفق عدد من المعايير، ويتم الصرف في بعض الأحيان في كل عام مرة واحدة واحيانا تصرف كل عامين.

موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي (صفر – سبتمبر)

يتم تحديد الموعد الشهري لصرف الإعانات الشهرية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقرر تحديد موعد صرف معاش الضمان لشهر صفر والذي يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وتقرر أن يكون هذا الشهر في صباح الأربعاء التاسع من شهر سبتمبر 2021، حسب ما يقوم البنك الذي يتبع له المستفيد بتحديد الموعد المقرر للذهاب للبنك لصرف المبالغ بعد بيان دخول الرواتب في حسابات المستفيدين.

عدد أفراد الأسرة مبلغ معاش الضمان شهريا حد الدخل الشهري المانع للمعاش 1 1000 2001 ريال 2 1285 2570 ريال 3 1570 3140 ريال 4 1855 3710 ريال 5 2140 4280 ريال 6 2420 4840 ريال 7 2710 5420 ريال 8 3000 6000 ريال 9 3280 6560 ريال 10 3560 7120 ريال 11 3840 7680 ريال 12 4130 8260 ريال 13 4410 8820 ريال 14 4700 9400 ريال 15 5000 10000 ريال

يتم الدخول على خدمة معاش الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم بالتسجيل في صفحة الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم بكتابة الرقم المدني. يتم متابعة خطوات التسجيل والحفظ قبل الخروج.

سلم رواتب المستفيدين من معاشات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةكيفية تسجيل طلب جديد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية