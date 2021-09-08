“برقم الجلوس” nategafany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات (تجارة – صناعة – زراعة) دور 2

nategafany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية بنظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات، والتي اعلن السيد وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج الدور الثاني لديبلومات التعليم التجاري والصنعي والزراعي وأيضا الفندقي برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات لنتائج التعليم الفني بنسب نجاح كبيرة كما أورد السيد الوزير في أحدث تصريح.

بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، السيد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادات الفنية، وذلك بنظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات، في ميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة مواعيد اختبارات الطلاب في الدور الثاني، وتم الإعداد الجيد لها ليكون الاختبار في مستوى الطلب العادي ليتمكن الجميع من اجتيازها ويحققوا مستويات النجاح المطلوبة، وكذلك قامت الوزارة باتباع البروتوكول العام في الامتحانات، بالاتفاق مع وزارة الصحة، والذي يكون بتعقيم اللجان والتشديد على ارتداء الكمامة ومراقبة اللجان ليتم الانتهاء بشكل جيد من الامتحانات والتأكد من عدم تسريبها أو ظهور حالات للغش، وذلك باتباع أحدث الطرق في مراقبة اللجان كما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

موعد الإعلان عن نتائج الديبلومات

أنهى الطلاب امتحانات الدور الثاني في 25 أغسطس الماضي بواقع 212 ألف طالب من كافة محافظات الجمهورية، وبعد مراجعة كنترولات التصحيح في كافة محافظات الجمهورية، ورصد جميع درجات الطلاب بعد المراجعة الجيدة لها، أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم السيد محمد مجاهد أن من المقرر الإعلان عن نتائج الشهادات الفنية بنظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات للتعليم الصناعي والزراعي والتجاري وأيضا الفندقي وغيره ابتداء من الأربعاء الثامن من سبتمبر 2021، والذي يكون من خلال بوابة التعليم الفني الرسمية والحكومية.

نظام الثلاث سنوات: الثانوي التجاري 72.40% – الفندقي 88.38% – الزراعي 53.72% – الثانوي الصناعي 71.50%، ويلاحظ ارتفاع في نسب النجاح عن العام الماضي.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية: نسب النجاح 89.97%.

نظام الخمس سنوات: للتعليم المزدوج نسبة النجاح بلغت 85.44% – الإعداد المهني 42.82%.

نسب نجاح الطلاب هذا العاماستخراج النتائج عبر nategafany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات (تجارة – صناعة – زراعة) دور 2

أعلن السيد نائب وزير التربية والتعليم ان النتائج ستكون متاحة ابتداء من الأربعاء الثامن من سبتمبر على رابط النتائج، ويتم استخراج النتائج بعد تفعيل الرابط بالخطوات التلية: