مقتل العشرات بحريق داخل سجن إندونيسي

لقي 41 سجيناً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح، في حريق اندلع في سجن قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، كما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وقال فاضل عمران، قائد شرطة جاكرتا للصحافيين، إنّ الحريق اندلع في سجن تانغيرانغ على تخوم العاصمة فجر الأربعاء، حين كان غالبية السجناء نياماً، مما أسفر عن "مصرع 41 نزيلاً وإصابة ثمانية بجروح خطرة و72 آخرين بجروح طفيفة".

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