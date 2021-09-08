أمريكا تعرب عن قلقها من تشكيل حكومة طالبان الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، إن بلاده تشعر بقلق من "الانتماءات وسجلات التتبع" لبعض الأشخاص الذين عينتهم "طالبان" لتولى مناصب محورية فى حكومتها.

وأضاف برايس: "كما نجدد توقعاتنا الواضحة بضمان طالبان عدم استغلال التراب الأفغانى لتهديد أى دول أخرى مع تأمين وصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني".