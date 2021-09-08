لفتة إنسانية.. شاب يصنع يدا اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة

نجح شاب من نيوجرسي الأميركية مؤخرا، بصناعة يد اصطناعية لصديقه، وذلك باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار سامي سالفانو البالغ من العمر 14 عاما، إلى أنه أمضى معظم أشهر الصيف وهو يصمم ويطبع يدا اصطناعية لصديقه إيوان كيربي. ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن كيربي قوله: "لقد تمكنت بفضل اليد الاصطناعية من التقاط مفاتيح السيارة من والدتي". ويقدم ابتكار سالفانو الذي يأمل بدراسة الهندسة في المستقبل، بديلا رخيصا للأطراف الاصطناعية التجارية التي يتراوح سعرها بين 3 آلاف و30 ألف دولار.

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