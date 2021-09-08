زلزال قوى يضرب المكسيك.. وتحذير من حدوث أمواج عالية بسواحل البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، بأن مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترًا، فى ولاية جيريرو وعلى بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة مكسيكو سيتى.
وفى السياق ذاته، حذر مركز الإنذار المبكر من التسونامى فى المحيط الهادئ، بولاية هاواى، من خطر حدوث أمواج مد عال، على طول سواحل المكسيك، فى دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
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