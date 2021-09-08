بعد إطلاق حملة لاستقدام الموهوبين .. خيرى رمضان : الإمارات نموذج يحتذى به

جدة - نرمين السيد - وقال رمضان فى برنامجه «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إن ذلك يأتى فى إطار رؤية «الإمارات 2071»، وهى الرؤية التى تخطط لمسار الدولة فى الخمسين عامًا القادمة.
واستعان رمضان خلال البرنامج بكلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الحكومة وحاكم دبى الذى قال: «نسعى من هذه الحملة، إلى تحويل الإمارات إلى نقطة جذب للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم».
كما استعان رمضان أيضًا بكلمات الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتى قال فيها: «إن الحملة تضع الإمارات فى قلب العالم، من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية».
وأشار رمضان إلى أن دولة الإمارات بدأت الإعلان عن الحملة من استقطاب النجوم والمواهب عبر إعطائهم الإقامة الذهبية، وكذا استطاعت أن تجذب المواهب فى كل المجالات، لاسيما الأطفال المتفوقين، والمبتكرين من العلماء والدارسين والمعلمين.
ولفت رمضان إلى أنه فى المستقبل قد تمنح دولة الإمارات جنسيتها لمن يستحق، مضيفًا أن جواز السفر الإماراتى من الجوازات المؤثرة جداً عبر العالم، وشدد على أن ما تفعله الإمارات نموذجاً يحتذى به.
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