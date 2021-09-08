“قياس” رابط تسجيل الاختبار التربوي tpl.etec.gov.sa الرخصة المهنية للمعلمين 1443

رابط تسجيل الاختبار التربوي tpl.etec.gov.sa للمعلمين في المملكة والذي يتم أداء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين حسب الجدول المبين لذلك، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة مواعيد اختبارات المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة بالمملكة عبر بوابة الدخول الموحد قياس التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب وفق التحديثات الجديدة لها.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

يقزم مركز قياس عبر بوابة النفاذ الوطن الموحدة باستقبال طلبات وتسجيلات المعلمين للحصول على الرخصة المهنية لهم، حيث قامت الهيئة العامة للقياس والتقويم بوضع عدد من الشروط والمعايير الهامة التي تعود بالنفع على كل من المعلم والطالب، حيث تحتاج المنظومة التعليمية إلى التطوير بشكل مستمر، حيث تحرص وزارة التعليم لتطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر وسط العديد من الإجراءات والتطويرات الحديثة التي قامت بها.

الرخصة المهنية للمعلمين

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع عدد من الشروط التي يجب اتباعها في جميع المؤسسات التعليمية والتي تهدف إلى التطوير المستمر والحصول على المستوى الأفضل للمعلم بما يعود بالنفع على الطالب وعلى المنظومة بشكل عام، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بوضع شرط أساسي للعمل بالمؤسسات التعليمية بالمملكة وهي أن يقوم المعلم بالحصول على الرخصة المهنية، والتي يكون من شانها الحصول على الدورات اللازمة للمعلمين.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية 1443 تطوير العملية التعليمية في مدارس المملكة

حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية في المدارس بالقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، حيث تم العديد من الضوابط في أعمال التدريس في المدارس في المملكة، حيث لم يعد التعليم يقتصر على الحصول على شهادة التعليم أو سنوات الخبرة فقط، بينما قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط الجديدة وهي حصول المعلم على الدورات التأهيلية اللازمة بما فيه التعرف على أحدث نظم التعليم الحديث، ووضعت الوزارة الشرط الأساسي للعمل بالمدارس أن يتم الحصول على تلك الرخصة أو يتم سحب رخصة المؤسسة التعليمية أو تخفيض تصنيفها بين باقي المدارس.

يتم الدخول المباشر على رابط إصدار الرخص المهنية الرسمي (tpl.etec.gov.sa).

يقوم المعلم بالدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحدة.

يتم كتابة رقم الهوية والرقم السري.

يصل للمستخدم كود في رسالة نصية على الهاتف النقال.

يتم كتابتها في الموقع ثم يتم اختيار ايقونة “سجل الآن”.

يقوم الموقع بالتحويل لصفحة تسجيل قياس.

يتم اتباع الخطوات لإتمام التسجيل.

خطوات التسجيل على رابط تسجيل الاختبار التربوي tpl.etec.gov.sa الرخصة المهنية للمعلمين 1443