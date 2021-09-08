dsamohe.gov.jo رابط طلبات المنح الخارجية 2021 للجامعات في الدورات (الصيفية – التكميلية)

dsamohe.gov.jo رابط طلبات المنح الخارجية للبعثات إلى الدول التي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنظيمها، والتي تأتي في إطار التبادل الثقافي بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الصديقة، والتي تكون للحاصلين على توجيهي 2021 في الفرع العلمي لشهادات الثانوية والشهادات المعادلة لدخول العام الأكاديمي المقبل 2021-2022.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ويكون إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية للحاصلين على درجات النجاح في توجيهي 2021 لدخول الجامعات في الدول الشقيقة التي بينها تبادل ثقافي، وذلك للدورتين الصيفية العامة 2021 والتكميلية 2020 والشهادات المعادلة، العربية والأجنبية، للطلاب الراغبين من الاستفادة من تيسير الجامعة الأردنية للبعثات الخارجية للطلاب.

موعد تسجيل المنح الخارجية للدول العربية والأجنبية

أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل للبعثات إلى الدول العربية والأجنبية التي بينها تبادل ثقافي ويمكن الابتعاث الخارجي إليها والتي من بينما مصر ورومانيا وغيرها، ويتم فح باب التسجيل الإلكتروني على الرابط الحكومي المخصص لذلك ابتداء من صباح الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 وحتى مساء السبت الموافق 11 سبتمبر 2021.

لابد للطلاب معرفة إرشادات التسجيل الإلكتروني للابتعاث إلى الدول التي يتم التبادل الثقافي وإتاحة السفر والتعليم في جامعاتها، حيث يتم متابعة شروط التسجيل في كل جامعة على حده وكذلك عدد المنح المقدمة من كل من مصر والمغرب وتونس وأرمينيا ورومانيا، وكذلك مميزات الابتعاث لكل دولة منهم، والتكاليف الخاصة بالسفر.

يقر الطالب بصحة البيانات المقدمة على موقع التسجيل (البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما دون ذلك).

يكون من الهام التسجيل من خلال الحاسب أو اللاب توب ولا يجوز التسجيل من خلال الهاتف النقال.

تقوم وزارة التعليم العالي بترشيح الطلاب المناسبين للسفر لكل بلدة على حده حسب إجراءات كل دولة..

يستثني من القبول بالبعثات الخارجية للطلاب التي يتم ترشيحهم في نفس التخصص بالجامعات الأردنية.

أساسيات التسجيل الإلكتروني للمنح الخارجيةخطوات التسجيل في dsamohe.gov.jo رابط طلبات المنح الخارجية 2021 للجامعات

لطلب المساعدة، يرجى التواصل على رقم الوزارة (065347671) وطلب احدى الأرقام الفرعية التالية خلال ساعات