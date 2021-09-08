تنظيف البشرة بعمق في المنزل نتائج مضمونة وافضل من الصالون، تبحث العديد من السيدات والفتيات بشكل مستمر عن افضل طريقة لتطهير البشرة من الأتربة والاوساخ المتراكمة عليها، والتي قد تبدوا غير ظاهر في البداية ولاكن تكرار إهمال تنظيفها يؤدي الي ظهور رؤس سودا وحبوب، بالاضافة الي تجاعيد مبكرة وكبر شكل الوجه بصورة ملحوظة، ولذلك يتوجبي عليكي عزيزتي بذل بعض الجهد بشكل يومي لدقائق بسيطة لضمان استمرار الحفاظ علي شباب بشرتك ورونقها، علاوة على ذلك لن يكلفك الأمر أموال كثيرة مثل الصالون، علي اي حال يمكنك تحقيق نضارة ونعومة طبيعية لبشرتك بقليل من الاهتمام وبعض المكونات من البيت.

تنظيف البشرة بعمق في المنزل نتائج مضمونة وافضل من الصالون

نقدم لكي عزيزتي طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل نتائج مضمونة وافضل من الصالون، واليكي خطوات بسيطة يتوجب عليكي اتباعها بنفس الترتيب

قومي بتنظيف البشرة بغسولك اليومي والمناسب لدرجة بشرتك ونوعها، وعليكي فرك الغسول بالوجة لمدة 3 دقائق وشفطة جيدا بالماء الفاتر ثم البارد. قومي بعمل حمام بخار، وذلك باستخدام الجهاز المخصص لذلك وفي حالة عدم توفرة قومي باستخدام الطريقة البسيطة التالية، ضعي بعض الاعشاب في وعاء عميق بة ماء مغلي وعرضي وجهك للبخار. الآن استخدمي مقشر البشرة المكون من سكر وعسل وليمون، والذي يخلصك من كافة الرؤس السوداء والجلد الميت. استخدمي المسك المفضل لديكي ووزعية علي البشرة واتركية 7 دقائق. قومي بغسل وجهك جيدا واستخدمي ماء الورد لقفل المسام مجداد. اخيرا رطبي بشرتك بكريم مرطب او سيرم مناسب لنوع بشرتك.

مسكات طبيعية للبشرة و الجسم

العديد من النساء يبحثوا بشكل مكثف عن افضل المكسات الطبيعية للبشرة و الجسم، والتي تحقق مفعول مؤكد في حالة اتباعها بنفس الكيفية والمداومة علي استخدامها، خاصة إن المكونات الطبيعية تكن خالية من الكيماويات بشكل تام ولا تضر البشرة، واليكم بعض منها