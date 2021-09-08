موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وقال أوليانوف فى تغريدة على "تويتر"، إن "روسيا مستعدة لدعم الحوار حول الاتفاق النووى مع زملائنا الأمريكيين". جاء ذلك تعليقا على زيارة المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون إيران روبرت ميلى، إلى موسكو وباريس خلال الفترة بين 7 و10 سبتمبر الجارى. وتخوض طهران مع القوى الكبرى مباحثات فى فيينا لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووى الذى انسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018، إلا أن المباحثات متوقفه حاليا ولم يحدد حتى الآن موعد استئنافها.

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