الإمارات ترسل خامس طائرة مساعدات إلى كابول

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذه المساعدات تأتى فى إطار الجسر الجوى الذى وجه بتسييره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الشعب الأفغاني. يذكر أن الإمارات تعد من أولى الدول فى العالم التى ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى كابول بعد التطورات الأخيرة فى أفغانستان.

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