المغرب.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للانتخابات العامة

فتحت مراكز التصويت في المغرب أبوابها صباح الأربعاء في انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، وأعضاء مجالس المحافظات.
وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة للناخبين حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، علما أنها المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
من المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل الأربعاء الخميس، حسبما ذكرت "فرانس برس".
ويراهن نحو ثلاثين حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 في المئة المسجلة قبل خمسة أعوام، علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.
ويعين العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد الانتخابات، رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ليشكل حكومة جديدة لخمسة أعوام.
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