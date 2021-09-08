طالبان: نلتزم بكل القوانين الدولية.. ولا نريد عداوة مع أحد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القيادة الأفغانية، تقديرها لجميع المتخصصين والكفاءات، مطالباة إياهم بعدم يغادروا البلاد لأن الوطن يحتاج إليهم.
وأشارت طالبان إلى أنها لن تسمح بمواجهة الدبلوماسيين الأجانب والسفارات والمؤسسات الإغاثية والمستثمرين أى مشكلة فى البلاد، مؤكدة التزام الحركة بكل القوانين الدولية التى لا تتعارض مع الشريعة أو قيمهم الوطنية.
وأضافت طالبان أن مبانى الحكومة وثروات الوطن والمعدات العسكرية ملك للشعب ولا يحق لأحد العبث بها، مطالبة التجار وأصحاب الثروات الدعم والمساندة لتحقيق النهضة الاقتصادية، بحسب "العربية".
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