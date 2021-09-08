طالبان: الحكومة انتقالية وليست دائمة.. وسنسمح بتعليم المرأة

وأضاف المتحدث باسم طالبان، فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" عربية، أنه فى مطار كابول تعمل 3 فرق إماراتية وقطرية وتركية على إدارة المطار، مطالبا فى نفس الوقت المجتمع الدولى بمساعدة الشعب الأفغانى.
وفيما يخص الحكومة الجديدة، قال المتحدث، "حاولنا فى تشكيلة الحكومة أن تكون شاملة"، مضيفا أن الحكومة الحالية هى انتقالية وليست دائمة، ونطمئن الأفغان بأن الحكومة الجديدة ستبذل قصارى جهدها لخدمة البلاد.
وتابع بأن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات قوية فى ملف حقوق الإنسان والأقليات، وسنسعى للقضاء على كل عوامل الحرب والفتنة لتحقيق الازدهار لأفغانستان.
كما أعرب عن رغبة الحركة فى إقامة علاقات إيجابية وقوية مع جيرانها وكل دول العالم.
وعن حقوق المرأة، أكد أنه سيتم السماح لها بالتعليم وفق ضوابط محددة.
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