وزير المالية الكورى الجنوبى السابق يعلن ترشحه للرئاسة

جدة - نرمين السيد - وقال كيم "يمكننا إنشاء أمة تتدفق فيها الفرص مثل النهر إذا تمكننا من جمع قوتنا مع الشعب"، واصفا حملته بأنها "شركة سياسية ناشئة". وأضاف إنه يتصور تعديل الدستور لتقليص سلطة الرئاسة، والحد من الفترات المتتالية للمشرعين وإدخال نظام انتخابى لتقوية سلطة الشعب على المسؤولين المنتخبين. وكان كيم أول وزير مالية للرئيس مون جيه- إن، من يونيو 2017 إلى ديسمبر 2018.. واستقال بعد أن اشتبك مع كبار مساعدى الرئيس حول سياسة الإدارة القائمة على نمو يقوده الدخل.

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