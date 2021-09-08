عاجل.. الجيش السورى يدخل درعا ويبدأ عمليات التمشيط

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سانا" للأنباء السورية، فى نبأ عاجل لها، بأن وحدات من الجيش دخلت منطقة درعا البلد فى إطار اتفاق التسوية.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سانا" للأنباء السورية، فى نبأ عاجل لها، بأن وحدات من الجيش دخلت منطقة درعا البلد فى إطار اتفاق التسوية. وبحسب وكالة الأنباء، دخلت وحدات من الجيش السورى والجهات المختصة إلى منطقة درعا البلد، وتم رفع العلم السورى والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة.





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