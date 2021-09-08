مصرع شخص جراء زلزال المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات، إن الزلزال الذى استمر أقل من دقيقة أدى إلى اهتزاز المبانى فى سائر أنحاء العاصمة.

وفى وقت سابق، أعلن المرصد الوطنى للزلازل فى المكسيك، أن جنوب البلاد تعرضت لزلزال بلغت قوته 7.1 درجات، وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامى فى المحيط الهادئ، ومقره فى "هونولولو" عاصمة ولاية "هاواى" الأمريكية -حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كيلومترا جنوب شرق منتجع "أكابولكو".

وأصدر تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك.