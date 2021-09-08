جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة التحقيقات الروسية، إن الانفجار ألحق أضرارا بـ24 شقة، وتمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ عدد من الأشخاص بينهم أطفال.
ويعمل عشرات رجال الإنقاذ فى مكان الحادث، فيما فتح مكتب المدعى العام تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين جراء انفجار غاز فى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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