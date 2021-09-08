مصرع شخصين جراء انفجار غاز فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة التحقيقات الروسية، إن الانفجار ألحق أضرارا بـ24 شقة، وتمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

ويعمل عشرات رجال الإنقاذ فى مكان الحادث، فيما فتح مكتب المدعى العام تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار.