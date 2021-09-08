الصين: مستعدون لتعزيز التواصل مع حكومة طالبان الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكانت حركة طالبان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تشكيل حكومة تصريف أعمال فى أفغانستان، خلال مؤتمر صحفى عقدته فى العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الحركة الأفغانية، إن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات قوية فى ملف حقوق الإنسان والأقليات، وسنسعى للقضاء على كل عوامل الحرب والفتنة لتحقيق الازدهار لأفغانستان.