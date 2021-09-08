link تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية في منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa وجدول الاختبارات المركزية 1443

تصدرت تسجيل الدخول إلى بوابة الاختبارات المركزية في منصة مدرستي وجدول الاختبارات المركزية 1443 مع دخول العام الدراسي الجديد بعدما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن أهمية تسجيل الطلاب والطالبات في منصة الاختبارات المركزية الالكترونية عن طريق منصة مدرستي التعليمية وذلك من اجل اجراء اختبارات تعزيز المهارات في الصف الثاني الابتدائي وحتى الاول الثانوي وذلك لقياس مستوى الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي وضع احصائيات بمستواهم لتكون مع المعلمين لمتابعة مراحلهم الدراسية عن كثب.

الاختبارات المركزية 1443

ويمكن إجراء الاختبارات المركزية الإلكترونية 1443 على مدار 24 ساعة في أي يوم لجميع الطلاب وهذا يرجع إلى أن الاختبارات تتم بشكل إلكتروني تماما ولا تعتمد على مواعيد تلزم الطالب في أن يقوم بالاختبارات في وقتها.

كما يمكن تسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية سوف نقدم لكم كافة التفاصيل اللازمة في حزمة من الخطوات على النحو التالي.

جدول الاختبارات المركزية 1443

وننشر لكم جدول الاختبارات المركزية 1443 بحيث بدأت الاختبارات في الخامس من الشهر الجاري الموافق بالتقويم الهجري الثامن والعشرون من شهر صفر وتمتد هذه الاختبارات الى الخميس الثاني من شهر محرم المقبل والثاني المتوسط وتنتهي عند الصف الأول الثانوي في الثامن من الشهر ذاته فتكون كالآتي:

الصف الأول والثاني المتوسط ستبدأ اختبارات الطلاب به الخامس من سبتمبر الجاري وسوف تكون بمادتي الرياضيات واللغة العربية.

وفي السادس من الشهر ذاته سيكون اختبار الصف الأول والثاني المتوسط مع بداية الحصة الثانية في اللغة الإنجليزية والعلوم.

اختبارات الصف الثالث المتوسط بالإضافة إلى الأول الثانوي بمادتي الرياضيات واللغة العربية ستكون في السابع من شهر سبتمبر.

وستكون الاختبارات الخاصة بمادتي اللغة الإنجليزية والعلوم لنفس الصفوف يوم الثامن من شهر سبتمبر الجاري.

الخطوة الأولى يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية.

وذلك بطريقة سهلة من خلال الدخول إلى الحساب الخاص بالطالب بمنصة مدرستي التعليمية

الثانية يقوم بكتابة اسم المستخدم ورمز المرور.

الثالثة يقوم بالتوجه إلى خانة الاختبارت، والتي تتفرع إلى قسمين، إحداهما يخص الواجبات المُدرجة من قِبل المعلم والأخرى الخاصة بالاختبارات التي نحن بصددها

الرابعة يقوم الطالب باختيار الاختبارات المركزية ومن ثم تضغط على خانة “التسجيل من خلال البريد الإلكتروني لمايكروسوفت” لتفتح صفحة جديدة

الأخيرة يقوم بكتابة الرقم السري الخاص بمايكروسوفت ومن ثم المتابعة.

خطوات تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية 1443