رابط منصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa وطريقة تسجيل الدخول وحل الاختبارات

رابط منصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa هو ما أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف القيام باختبار الطلاب في المهارات الأساسية في مختلف الصفوف التعليمية بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة اختبار من أجل تعزيز مهارات الطلبة وتحفيزهم على الاتقان في المواد الدراسية التي تستهدفها الوزارة.

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أطلقت نظام الاختبارات الالكترونية بهدف اختبار الطلاب في المواد الدراسية الأساسية مثل: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم وتأتي هذه الاختبارات في إطار جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى معرفة مستوى الطلاب في المراحل التعليمية بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة اختبار من خلال منصة مدرستي الالكترونية

ويحاول العديد من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام معرفة كيفية الدخول إلى بوابة نظام الاختبار، وطريقة التسجيل فيها، حيث يمكن للطالب الدخول إلى منصة اختبار تعزيز المهارات من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية، وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب عبر منصة مدرستي، وإليكم طريقة الدخول إلى منصة اختبار.

الدخول إلى منصة مدرستي بحساب الطالب، ثم القيام بتسجيل الدخول.

بحساب الطالب، ثم القيام بتسجيل الدخول. الضعط على أيقونة الاختبارات التي تظهر لكم بعد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

يقوم الطالب باختبار اختبارات مركزية.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة اختبار من خلال حساب مايكروسوفت

ويمكن للطلاب في المملكة العربية السعودية الدخول إلى منصة اختبار الالكترونية من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بطالب على منصة مدرستي، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول منصة اختبار عبر زيارة رابط منصة اختبار على الانترنت وعنوانه: ekhtibar.moe.gov.sa ومن ثم يقوم الطالب بكتابة حسابه الخاص به في مايكروسوفت، ثم الدخول إلى منصة اختبار، وإكمال الاختبارات التي يتطلبها منه النظام.

طريقة حل الاختبار عبر منصة اختبار

وبعد أن يتم تسجيل الدخول إلى المنصة يتم ظهور لوحة المعلومات، والتي بها معلومات للطالب مثل الصورة الخاصة به، واسم الطالب، واسم المدرسة، واسم المستخدم، وكود الطالب، بالإضافة إلى ظهور تابة للاختبارات النشطة أسفل لوحة المعلومات بها الاختبارات النشطة، وموعد غلقها، وإليكم طريقة أداء الاختبار عبر منصة اختبار الالكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.