وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 || 275 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى ngha.med.sa

ازداد البحث بصورة كبيرة عن وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 لحملة الثانوية فأعلى، فقد تم الإعلان عن وجود 275 وظيفة متاحة في عدة مدن بالمملكة، وهذه المدن هي (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام)، ويتم المفاضلة والاختيار بين المتقدمين وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، وبعد استكمال كافة إجراءات الوظيفة وتخطي كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية، لذلك وجب التنويه على من يرغب في التقديم عبر رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، التقديم في المواعيد المحددة مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة، والتأكد من صحة البيانات الموجودة في طلب الالتحاق الإلكتروني، حيث أن مسؤولية صحة هذه البيانات تقع على عاتق صاحب الطلب، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، نوضح لكم رابط التقديم وكذلك آلية وطريقة التسجيل

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

يتم التقديم إلكترونياً وذلك عبر رابط eapps.ngha.med.sa الإلكتروني، كما يجب على من يرغب في التقديم، التسجيل في المواعيد المحددة، وتسجيل كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق، وإرفاق كافة المستندات والشهادات المطلوبة، وقراءة شروط التقديم بعناية شديدة قبل الشروع في التقديم.

الوظائف الإدارية:- العدد 38 وظيفة – مكان العمل جدة والدمام وظائف صحية:- العدد 17 – مكان العمل جدة والأحساء عدد من الوظائف طبية:- العدد 66 – مكان العمل الرياض، المدينة المنورة، جدة عدد من الوظائف تمريض:- العدد 92 – مكان العمل المدينة المنورة، جدة وظائف فنية وهندسية:- العدد 3 – مكان العمل جدة الفرص التدريبية:- العدد 59 – أماكن العمل جدة، الدمام، الأحساء رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني كما ذكرنا سابقاً يتم التسجيل في الوظائف إلكترونياً، وذلك منعاً للازدحام والتعرض لخطر الإصابة والعدوى بفيروس كورونا الخطير، ويتم ذلك بعدة خطوات بسيطة، وهذه الخطوات كالتالي: الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني الشؤون الصحية eapps.ngha.med.sa.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق كافة المستندات والشهادات المطلوبة.

اختيار نوع الوظيفة والتخصص.

تحديد وظيفة واحدة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

النقر على “إرسال”. ملاحظات هامة يتم تحديث الوظائف بشكل مستمر لذلك في حالة عدم وجود وظائف في تخصص معين يتم الدخول مرة أخرى في وقت لاحق.

ضرورة اختيار تخصص واحد ووظيفة واحدة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

صحة البيانات والمستندات المرفقة مسؤولية مقدم الطلب.

في حالة تسجيل الدخول كمستخدم جديد يتم التحويل إلى مركز النفاذ الوطني الموحد، ويتم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بنظام أبشر. ملاحظات هامة

الوظائف المطلوبة وأماكن العمل