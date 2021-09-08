“الملاحق” nategafany.emis.gov.eg نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس بوابة مركز المعلومات

nategafany.emis.gov.eg نتائج الدبلومات الفنية للتعليم الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي برقم الجلوس والذي قام السيد نائب وزير التربية والتعليم الإعلان عن الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب فيه، ويتم إعلان نتائج الدور الثاني لعام 2021 بنظام 3 سنوات و5 سنوات ليتمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي بالالتحاق بتنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدبلومات الدور الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة في المتحدث الرسمي باسمها ونائب وزير التربية والتعليم السيد محمد مجاهد بإعلان عدد من التدابير التي حدثت اثناء الامتحانات النهائية للدور الثاني، ملاحق الدبلومات الفنية، والتي جاءت كالتالي:

تم الانتهاء التام من امتحانات الدور الثاني بنظام الثلاثة سنوات والخمسة سنوات في 25 أغسطس 2021.

قامت اللجان باتخاذ كافة إجراءات الوقاية للطلاب واستقبال الامتحانات في سلام.

تم تأمين الامتحانات حرصا على عدم تسريب الامتحان وأو انتشار في لجان الغش الجماعي.

قامت كنترولات التصحيح بالتصحيح الفوري لكل مادة بعد الانتهاء منها وتم الانتهاء على الفور من تصحيح الأوراق.

تم مراجعة جميع نتائج الطلاب وتم رفعها لاعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم تمهيدا للإعلان عنها.

قرر السيد نائب وزير التربية والتعليم الإعلان عن نتائج الطلاب على البوابة الإلكترونية لنتائج الدبلومات في الأربعاء 8 سبتمبر 2021.

نسب نجاح الطلاب في 2021 مقارنة ب 2020

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ارتفاع معدلات النجاح في الدبلومات الفنية بنظام الثلاثة سنوات والخمسة سنوات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% أعلى من العام الماضي، وجاءت نسب هذا العام كالتالي:

نظام الثلاث سنوات الثانوي التجاري 72.40% – الفندقي 88.38% – الزراعي 53.72% – الثانوي الصناعي 71.50%، ويلاحظ ارتفاع في نسب النجاح عن العام الماضي. مدارس التكنولوجيا التطبيقية نسب النجاح 89.97%. نظام الخمس سنوات للتعليم المزدوج نسبة النجاح بلغت 85.44% – الإعداد المهني 42.82%.

يتم الدخول على رابط استخراج “نتائج التعليم الفني 2021“. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس فقط. يتم الضغط على “بحث”.

خطوات استخراج نتائج الطلاب عبر nategafany.emis.gov.eg نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس بوابة مركز المعلومات

وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالالتزام بالامتحانات التحريرية للسنوات النهائية للطلاب، وقد قامت بعمل كافة الإجراءات القانونية والطبية لتحصين الطلاب والحرص على الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق.