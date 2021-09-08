فلسطين تحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفارين

جدة - نرمين السيد - وأدانت الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشى التى تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذى جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما فى ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم فى كمية الغذاء، والماء، التى يمنحها القانون الدولى لهم، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية التى اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد شعبنا.

وأكدت أنها تتابع تداعيات ما يجرى باهتمام بالغ على جميع المستويات، وفى مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومحكمة الجنائية الدولية، وتحث الأخيرة على سرعة البدء فى تحقيقاتها بجرائم الاحتلال.