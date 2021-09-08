شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1443 حيث حددت مجموعة من الشروط لكي يحصل العامل على المعاش التقاعدي وأيضًا لابد من تقديم مجموعة من المستندات لكي يتمكن من صرف المعاش التقاعدي، ولكن في حال رجوعه للعمل مرة أخرى ينقطع عنه صرفه حتى يتوقف مرة أخرى.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1443

هناك الكثير من الشروط التي لابد من توافرها لطلب الحصول على تقاعد مبكر من قبل التأمينات الاجتماعية وهي:

ضرورة أن يكون المتقاعد سعودي الجنسية.

لابد أن يكون مقيم داخل السعودية.

ضرورة أن يكون واحد من ضمن الفئات الغير قادرة على العمل.

يجب ألا يكون راتب المعاش هو سبب التقاعد الأساسي.

يلزم أن يتخطى عمره 60 عام وأن يكون تجاوز 25 عام في العمل.

لابد من حصوله على الموافقة من قبل جهة عمله.

ضرورة عدم امتلاكه سجل تجاري خاص به أو رخصة تجارية.

يجب أن يكون من مُحدودي الدخل وأن يكون قدم طلب من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة.

لابد من إرفاق كافة المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الضمان.

الأوراق المطلوبة للمعاش التقاعدي

هناك بعض الأوراق التي يتطلب تقديمها لكي يحصل الشخص على المعاش التقاعدي وهي:

صورة فقط من الهوية الوطنية.

صورة من دفتر العائلة.

لابد من إعطاء المؤسسة رقم حساب بنكي لتحويل المعاش إليه.

نموذج خاصة بعمليات التعويضات.

صورة الوكالة إذا كنت ترغب في صرف المعاش للوكيل.

لابد من تقديم إقرار سنوي في الموعد المُحدد من قبل الجهة المختصة.

لابد أن يكون المشترك مستوي كافة الشروط السابق ذكرها.

يحق له صرف المعاش في حالة توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر وترك العمل الخاضع لهذا النظام.

بعد الموافقة على طلب المعاش يتم صرفه في الشهر الثاني من التقديم.

استمرار صرف المعاش التقاعدي طالما الشخص لن يخضع لأي عمل.

إذا عمل يتم إيقاف معاشه حتى يترك العمل مرة أخرى أو حتى بلوغه سن 60 عام.

متى يستحق المشترك المعاش المبكرطرق التواصل مع التأمينات الاجتماعية

وفرت هيئة التأمينات مجموعة من الطرق للتواصل وهي: