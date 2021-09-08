خطوات التسجيل في سكني برنامج التمويل العقاري بالمملكة وكيفية الحجز في مشروعات جديدة

خطوات التسجيل في سكني هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يبحث عنها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية. حيث يعد برنامج سكني هو أحد أهم البرامج التي تقوم بتوفير مشروعات عديدة لصالح المواطنين السعوديين منها تمويل شراء أراضي عقارية, وحدات سكنية جديدة, فلل جديدة, تمويل عقاري مدعم, تمويل عقاري للمدنيين والعسكريين,….. والعديد من المشروعات الأخري. وحيث أن العديد من المواطنين يسعون للحصول علي سكن خاص بهم فقد شُغلت محركات البحث علي شبكات الإنترنت بالبحث عن طريقة التسجيل في برنامج سكني. وخلال هذا المقال سيتم تناول كافة تفاصيل خطوات التسجيل في سكني وما هي المشروعات الجديدة وكيفية التسجيل فيها.

قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج سكني.

يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم المرور.

في حالة عدم وجود حساب علي برنامج سكني يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ووضع علامة داخل المربع والخاص بالتأكد من صحة المعلومات.

يتم الضغط عل كلمة ” الحصول علي رقم المرور المؤقت ” للحصول علي رمز التفعيل عبر رسالة علي الهاتف الخاص بك.

سيتم التحقق من كافة البيانات ومدي أهليتك للاشتراك في برنامج سكني بواسطة الجهات المختصة.

سيقوم النظام بتحويلك إلي صفحة جديدة ومطلوب القيام بإدخال البيانات مثل (البريد الإلكتروني, كلمة المرور, رمز التفعيل, رقم الهاتف).

قم بالضغط علي كلمة ” تقديم ” وسيظهر لك الإقرار بالأحكام والشروط فيجب القيام بتحري الدقة أثناء القراءة.

ستظهر لك صفحة بها السؤال التالي ( ما هو محل سكنك الحالي ) ويجب الاختيار ما بين ( ملك , إيجار, السكن مع العائلة).

يتم الضغط علي كلمة ” استكمال ” بعد التأكد من صحة كافة البيانات.

قم بإدخال بيانات العائلة مع تحري الدقة أثناء الكتابة.

ستظهر لك صفحة بها بعض الأسئلة ومدون عليها من أعلي ” لقد أوشكت علي الانتهاء “.

في حالة الاستحقاق للاشتراك في البرنامج سيتم كتابة ” تهانينا لقد قمت بالتسجيل في برنامج سكني “.

خطوات التسجيل في سكني للمشروعات الجديدة

وبهذه الخطوات ستكون قد أتممت عملية التسجيل ويمكن الاطلاع علي تفاصيل المشروعات الجديدة وكيفية الحجز بها من خلال الضغط علي كلمة ” منصة السوق الإلكتروني “.