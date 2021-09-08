كيف اعرف نوع اللقاح في توكلنا 1443 من ضمن الأسئلة الشائعة في المملكة العربية السعودية نظرًا لرغبة الاطمئنان من قبل المواطنين وأيضًا المقيمين لمعرفة فعالية النوع الذين حصلوا عليه، فتطبيق توكلنا يوفر خدمة التعرف على نوعيته، واليوم سوف نتطرق للمزيد تابعونا.

أنواع لقاح كورونا في السعودية

وزارة الصحة السعودية اعتمدت على نوعين من اللقاح للحد من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، واللقاحات في المملكة نوعين هما فايزر بيونتيك، وَ أسترازينيكا أكسفورد وتُقدم بشكل مجاني.

لقاح فايزر بيونتيك

هو من ضمن اللقاحات المعترف بها في المملكة العربية السعودية حيث تتراوح فاعليتع بين 90% لـ 95%، وهو مُنتج من قبل شركة بيونتيك الألمانية مع شركة فايزر الأمريكية واعتمد بشكل رسمي من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

لقاح أسترازينيكا أكسفورد

هو لقاح منتج من قبل شركة استرازينيكا البريطانية مع جامعة أكسفورد، ومستوى فاعليته 62%، ولكن يتم منحه للأشخاص ما فوق 18 عام.

كيف اعرف نوع اللقاح في توكلنا 1443

هذا السؤال متداول كثيرًا في المملكة العربية السعودية بين المواطنين والمقيمين أيضًا، لذا سوف نوضح لك طريقة معرفة اللقاح في توكلنا:

لقاح فايزر بيونتيك تكون المدة الزمنية في هذا اللقاح بين الجرعة الأولى والثانية بين 3 أسابيع لـ 40 يوم من تاريخ أخذ أول جرعة فإذا كانت هذه المدة فأنه يدل على أخذ لقاح فايزر.

لقاح أسترازينيكا أكسفورد: إذا كان موعد الجرعة الثانية بين شهرين لثلاثة أشهر من تاريخ تلقي أول جرعة فهذا لقاح أسترازينيكا أكسفورد.

حجز مواعيد لقاح كورونا عبر توكلنا

لكي تتمكن من حجز موعد لقاح كورونا عبر توكلنا لابد من اتباع ما يلي:

فتح تطبيق توكلنا بعد تحميله على جوالك.

الانتقال إلى الخدمات ثم أضغط على لقاح كورونا.

حدد المستفيد من اللقاح ثم أجب على كافة الأسئلة المطلوبة.

تحديد مركز التطعيم ثم تحديد الوقت والتاريخ.

بعد ذلك قم بتأكيد على الحجز.

متى تتغير الحالة في توكلنا محصن

تتغير الحالة في التطبيق بعد تحول اللون البني إلى اللون الأخضر بعد القيام بعمل فحص والتأكد من سلبيته والتخلص منه وأيضًا قضاء فترة العزل المُحددة، وأوضح تطبيق توكلنا أن تغيير اللون قد يدل على أن الشخص محصن جرعة أولى أو محصن متعافي خلال 14 يوم أو أخذه لأول جرعة.