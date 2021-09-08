كيفية الحصول على خدمة بياناتي من الأحوال المدنية

كيفية الحصول على خدمة بياناتي، في الفترة الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية بتوفير عدد كبير من الخدمات الحكومية في السعودية في العديد من الجهات بشكل إلكتروني بهدف التخفيف من أعداد الزائرين لمكاتب الجهات المعنية، حمايةً لهم وللعاملين بسبب فيروس كورونا كما وبهدف التسهيل من الإطلاع على تلك الخدمات من خلال المواطنين، وصممت في سبيل ذلك مجموعة من المواقع والمنصات الحكومية الإلكترونية ليسهل استخدامها من قبل المواطنين والمقيمين في السعودية، ومن ضمن تلك الخدمات هي إتاحة خدمة بياناتي الإلكترونية من الأحوال المدنية.

ما هي خدمة بياناتي من الأحوال المدنية؟

خدمة بياناتي قدمتها هيئة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية للمواطنين، حيث تقوم تلك الخدمة بالسماح للمواطن بتفويض أي قطاع حكومي قام بتطبيق خدمة بياناتي له لكي يتمكن من استقبال المراجعين، حيث يسهل من الإطلاع على بياناته الشخصية المسجلة في الموقع والتي تتبع شروط الأحوال المدنية، ومن ثم يقوم القطاع الحكومي الذي تم تفويضه بالإطلاع على بيانات المواطن المسجلة لكي يقوم القطاع بعد ذلك باستكمال مراجعة البيانات بدون أن يتم طلب برنت بيانات من الأحوال المدنية، حيث أن خدمة بياناتي هي بمثابة برنت البيانات للمواطن التي يتم طلب حضورها من الأحوال المدنية.

وحتى الآن تم توفير خدمة بياناتي في عدد من القطاعات والمنصات الحكومية، وبعد تجربتها ونجاحها الكبير مع تلك المنصات الحكومية يتم في الفترة الحالية إضافة الخدمة لباقي المنصات والقطاعات الحكومية، مع العلم أن خدمة بياناتي تكون مضافة في القائمة الخاصة بالقطاعات.

خطوات الحصول على خدمة بياناتي

وبعد التعرف على ماهية خدمة بياناتي التي أطلقتها هيئة الخدمة المدنية إليكم خطوات الحصول على الخدمة: