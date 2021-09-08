التسجيل عن بعد لتلاميذ ، أعلنت وزارة التربية التونسية عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2021-2022 من خلال موقع الوزارة الرسمي http://inscription.educadion.tn . حيث ستكون عملية تسجيل التلاميذ في الفترة الزمنية الممتدة بين السابع من شهر سبتمبر الحالي إلى غاية 14 سبتمبر 2021. كما أوضحت الوزارة من خلال بوابتها الالكترونية الرسمية الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها تسجيل تلميذ جديد. عبر موقع التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي. كما سنتعرف على كيفية ترسيم التلاميذ عن بعد بالتفصيل من خلال الأسطر التالية من هذا المقال.

التسجيل عن بعد لتلاميذ

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة تونس الشقيقة عن طريقة التسجيل عن بعد في المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي من خلال استخدام بطاقات الدفع البنكية أو البريدية او عبر استخدام الهاتف الجوال بدفع الرصيد المطلوب لتسجيل التلاميذ من خلال تشكيل رقم *181# واتباع جميع الخطوات المطلوبة منك والتي سوف نذكرها بالتفصيل في الفقرة التالية من هذا المقال.

خطوات التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي

منذ مدة طويلة وعمليات البحث تتزايد عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية تسجيل الطلاب عن بعد عبر موقع التسجيل عن بعد inscription.educadion.tn. إلى ان تم فتح باب التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2020-2021 لأبناء أولياء التلاميذ للمرحلة الإعدادية و التعليم الثانوي وضعت وزارة التربية خطوات يجب اتباعها والتي جاءت كالآتي: