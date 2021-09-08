دوت الخليج :- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3997741 3,989,172 مسجلا بزيادة قدرها 8569 مسجلاً عن يوم الإثنين. ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الثلاثاء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3534483 بزيادة مقدارها 10285 جرعة. كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3034969 بزيادة مقدارها 23075 جرعة. وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 33360 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6546377 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نحو 6.5 مليون جرعة أُعطيت منذ بدء برنامج التطعيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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