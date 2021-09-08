أعلن في روسيا اليوم الأربعاء عن وفاة وزير الطوارئ الروسية خلال تدريبات في مدينة نوريلسك في القطب الشمالي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الطوارئ: "نأسف لإبلاغكم بأن وزير الطوارئ الروسية، يفغيني زينيتشيف، لقي مصرعه بشكل مأساوي".
وأضاف البيان أن الوزير زينيتشيف توفي "بينما كان يحاول إنقاذ حياة أحد الأشخاص وذلك أثناء مشاركته في تدريبات مشتركة بين عدد من الإدارات في مدينة نوريلسك تناولت تأمين منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ".
وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الرجل، أو العامل، انزلق وسقط في الماء.
وأضافت أن الوزير اندفع إلى الماء بعد أن سقط رجل وتحطم على حجر بارز.
وقالت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتن بعث برقية تعزية لأسرة الوزير وأقاربه، وعبر عن حزنه العميق لوفاته المأساوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع وزير الطوارئ الروسي بصورة مأساوية خلال تدريبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.