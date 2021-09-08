قبل أيام من ذكراها الـ20.. نيويورك تحدد هوية ضحيتين لهجمات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة الأطباء فى مدينة نيويورك باربرا سامبسون، فى بيان صحفى، إن دوروثى مورجان من هيمبستيد، نيويورك، ورجل لم يذكر اسمه، تم حجب هويته بناء على طلب عائلته، كانا آخر الضحايا المؤكدين للكارثة التى أودت بحياة أكثر من 2700 شخص فى مركز التجارة العالمى.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فأن مورجان، التى اختفت تحت أنقاض البرجين التوأمين المنهارين منذ ما يقرب من 20 عامًا عملت كوسيط تأمين فى مركز التجارة العالمى.

وقالت سامبسون، إن الضحيتين الأخيرتين اللتين تم التعرف عليهما هما أول ضحيتين جديدتين تم تأكيدهما منذ أكتوبر 2019، مع وجود 1106 ضحايا، أو ما يقرب من 40%، ما زالوا مجهولي الهوية.

يشار إلى أنه قُتل ما يقرب من 3000 شخص فى هجمات 11 سبتمبر، عندما اختطف إرهابيون طائرات ودمروها فى مركز التتبع العالمى والبنتاجون كما تحطمت طائرة رابعة فى ولاية بنسلفانيا.