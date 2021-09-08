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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي 2021 “الطريقة الصحيحة” في المقال التالي
التسجيل في اللوتري الأمريكي بطريقة صحيحة، برنامج اللوتري الأمريكي من البرامج الهامة التي تشغل بال العديد من الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أمريكا من خلال برنامج الهجرة العشوائية، حيث يتم إعطاء بطاقة الإقامة الدائمة في أمريكا لعدد من الأشخاص بشكل عشوائي كل عام، ومع بداية التسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي ازداد البحث عن خطوات التسجيل الصحيحة للحصول على الإقامة الأمريكية تابعوا معنا لمعرفة الخطوات الصحيحة.
برنامج اللوتري الأمريكي
هو برنامج أمريكي أطلقته الحكومة الأمريكية بالتحديد بموجب الكونغرس الأمريكي وهو بمثابة الهجرة العشوائية لجميع الراغبين في الذهاب إلى أمريكا والإقامة بها، حيث يقوم عدد من الأشخاص بالتقديم في ذلك البرنامج في شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر من كل عام وفقًا لميعاد البرنامج المحدد، ويتم اختيار مجموعة منهم بشكل عشوائي من خلال جهاز الكمبيوتر لكي يتم إعطائهم بطاقة الإقامة الدائمة الخضراء، وتم إطلاق هذا البرنامج منذ عام 1990 أي منذ فترة طويلة، ومع اقتراب موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي يرغب عدد كبير في معرفة المزيد حول عملية التسجيل في البرنامج.
شروط برنامج اللوتري الأمريكي
يجب الإطلاع على مجموعة الشروط التالية للتقديم في برنامج اللوتري الأمريكي:
- محل الولادة من الدول المسموح لها بالمشاركة.
- التسجيل بطلب واحد فقط غير مسموح بأكثر من ذلك.
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- تسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة كما هي بصورتها الصحيحة.
- امتلاكه لجواز سفر صالح.
- تقديم شهادة الموقف التجنيدي للخدمة العسكرية.
- أن يقدم الحالة الاجتماعية كما هي.
- تقديم صورة 600*600 بكسل للمتقدم تحمل الشروط المطلوبة للصورة.
طريقة التسجيل في اللوتري الأمريكي
والآن نعرض عليكم خطوات التسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي:
- من خلال موقع اللوتري الأمريكي التالي قم باختيار زر بداية الدخول أو begin entry وهو زر موجود بجانب زر entry form.
- قم بعد ذلك بنقل الكود التأكيدي الموجود في الصورة والضغط على تأكيد أو Submit.
- يطلب الموقع معلومات شخصية مثل الاسم والميلاد يجب كتابتها.
- ويجب تدوين بيانات جواز السفر المطلوبة وإضافة بيانات التواصل مع المتقدم.
- وعليه أن يضيف حالته الاجتماعية وعدد الأبناء إذا وجدوا والنقر على زر استمرار.
- تراجع البيانات جيدًا للضغط على تأكيد Submit وحفظها لإرسالها.
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