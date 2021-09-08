“الدور الثاني” نتيجة الدبلومات الفنية 2021 /نتيجة الدبلومات الفنية بالإسم ورقم الجلوس صناعي وتجاري وزراعي

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني، وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الخاص بنتائج الدبلومات الفنية 2021 للدور الثاني بالإسم وأرقام جلوس الطلاب وذلك عقب ما يتم إعتمدها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قريبا ،للمزيد من التفاصيل حول نتيحة الدبلومات الفنية نقدم لكم هذا المقال.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

ينتظر كثير من الأهل والطلاب الإطلاع على نتائج أبنائهم وذلك لجني ثمرة مجهودهم طوال العام الدراسي وخصوصا في ظل الظروف الإستثنائية التي تتعرض لها البلاد نظرا لإنتشار وباء كورونا المستجد حول العالم وما تبع هذا الانتشار من تغيير في أنظمة التعليم والامتحانات في مصر بل وفي العالم كله.

كما تهتم الكثير من المواقع الإلكترونية بنشر أخبار نتيجة الدبلوم الفني للعام الدراسي الجاري 2020/2021 وذلك بعد تمام إعتمادها حيث يحصل عليها الطالب بالإسم ورقم الجلوس من خلال الدخول إلى موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ودون الحاجة للتوجه إلى المدرسة.

ومن الجدير ذكره أنه بلغ عدد من حضر الإمتحانات من الطلاب في شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام قد وصل إلى 776020 طالب منهم 369 طالب من الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وقد جاءت نسب النجاح مرتفعة على النحو التالي:

● نسبة نجاح المدارس الثانوية الفندقية 88 بالمئة حيث زادت نسبة النجاح أكثر من ثمانية % عن العام المنصرم.

● أما عن التعليم الثانوي التجاري فكانت نسبة النجاح 72 % وتقدر نسبة الزيادة عن العام الماضي ب 13 %.

● الثانوي الصناعي جاءت نسبة النجاح فيه 71 في المئة أما العام الماضي فكانت النسب أقل من ذلك ب 6%.

● التعليم الفني الزراعي حصل على أقل نسب النجاح فجاءت نسبة النجاح 53 % ولكنها أعلى عن العام الماضي بمقدار 5 %.

● أما عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعتبر هذا العام هو أول عامل تخريف دفعتها فقد بلغ النساء بنجاح الحاضرين من الطلاب 89 % من أصل 369 طالب تم تخريجهم من ثلاث مدارس.

● في مدارس التعليم المزدوج فقد بلغت نسبة النجاح 85 % بزيادة 5% عن العام السابق.