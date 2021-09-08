طيران السعودية وفتح باب السفر لعدة دول من بينها الأرجنتين والإمارات وجنوب إفريقيا

سوف نوضح لكن في هذه المقالة ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية من قرارات تخص طيران السعودية فيما يتعلق برفع إجراء تعليق القدوم من ثلاثة دول هامة، وهم: دولة الأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، ودراسة الحالة الصحية في السعودية وخارجها في الدول الثلاثة المذكورة سابقاً، حيث بدأ تنفيذ هذا الإجراء من اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 الموافق 1 صفر 1443 هـ الحادية عشر صباحاً، وذلك بعد دراسات عديدة خوفاً وحرصاً من القيادات السعودية على سلامة مواطنيها والمقيمين بها.

رفع تعليق السفر من الأرجنتين والإمارات وجنوب إفريقيا

قد تم فتح باب تعليق السفر من الدول الثلاثة المذكورة سابقاً إلى المملكة العربية السعودية كما ذكرنا سابقاٌ إعتباراً من اليوم الأربعاء بقرار وزارة الداخلية السعودية، وذلك إعتماداً على الحالة الصحية العامة التي تمر بها البلاد خارجياً وداخلياً بالإضافة إلى قرار وزاري سابق قد تم إصداره من قبل وزارة الداخلية السعودية في بتاريخ الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021، الموافق 3 ذي الحجة 1442 هـ بعد السماح من قبل السلطات السعودية، وذلك بعدم السماح للسفر من وإلى 14 دولة مختلفة من بينهم مصر، وسوريا، وليبيا، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا، وأرمنياأ والصومال، وتركيا، والإمارات، واليمن، وإيران، بالإضافة إلى الهند، والكونغو الديمقراطية، وفينزويلا، وروسيا.

قرارات طيران السعودية من الجهات المسئولة

سوف نوضح لكم أيضاً بعض القرارات والمعلومات الهامة التي تخص السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، وآخر التطورات في ذلك الأمر، فمن الهام معرفته أن وزارة الداخلية السعودية قد إعتمدت عدة قرارات منذ أيام قليلة، من بينها: السماح للمقيمين خالج المملكة العربية السعودية بالعودة للديار، وذلك بعد تعليق السفر عدة مرات بسبب الجائحة المنتشرة عالمية، وذلك بالتأكيد بعد تقديم الـ PCR الخاص بهم كإجراء أساسي للسماح لهم بدخول البلاد بعد التأكد من إيجابيته، بالإضافة إلى ضرورة أخد جرعتي من لقاح كورونا لمن يرغب بمغادرة أراضيها جواً، وكذلك أكدت السلطات السعودية على المسافرين بضرورة الإلتزام بمنتج تأمين السفر، والذي يمنح المسافر تغطية أمنية شاملة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية لتأمين السلامة العامة للجميع.