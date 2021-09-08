رقم بلاغات وزارة التجارة وطرق التواصل مع حماية المستهلك

رقم بلاغات وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة، حيث أن وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية هو وزارة مسئولة عن تنظيم حركة التجارة، وتم تأسيسها عام 1373 هجرياً، ووزير التجارة هو الدكتور ماجد القصبي، والوزارة عليها عبئ كبير نحو النهوض بالمملكة ولها دور هام جدا وأساسي في رؤية المملكة 2030.

رقم بلاغات وزارة التجارة

وتقوم الوزارة بوضع وتنفيذ السياسات الخاصة بالتجارة، لكي تقوم بتسهيل الأعمال التجارية وتقوم بتنميتها داخلياً وخارجياً، وتقوم بتطوير العلاقات الخاصة بالتجارة مع دول العالم، وتشرف أيضا على تنظيم الأنظمة الخاصة بالتجارة وإصدار التراخيص.

قد استطاعت السعودية أن تقوم بتصليح بيئة الأعمال، لتسهيل العمل وقد نجحت في ذلك وتقدمت بالفعل وحققت المركز الأول عالميا، بين حوالي 190 دولة فكانت تحتل المرتبة92.

فتقدمت حوالي 30مرتبة لتحتل المرتبة 62، ويعتبر هذا إنجاز حقيقي وفى مؤشر النشاط التجاري، حيث حققت المملكة بعد أن كانت تحتل المرتبة 141، اذ تقدمت للمرتبة 38 وتعد هذه قفزة هائلة، بسبب القائمين على العمل في النشاط التجاري.

وبالنسبة للتجارة الخارجية فحققت تقدما هائلا من المرتبة158 لتقفز إلى المرتبة 86، فالمملكة تعمل على زيادة النشاط التجاري، لتكون إحدى الدول التي استطاعت بالعمل تحقيق التطور الهائل والعمل على النهوض بالسعودية وتحقيق مراتب مميزة.

كيف تحقق المملكة العربية السعودية أعلى المراتب في التجارة؟رقم هاتف حماية المستهلك وزارة التجارة و طرق التواصل معها

يعتبر رقم حماية المستهلك من الارقام الهامة التي تتبع وزارة التجارة، وعن طريقه تستطيع أن تقوم بالإبلاغ عن المخالفات التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فقد قامت المملكة بتوفير أكثر من طريقة ليستطيع الشخص لتقديم البلاغات والشكاوى ومن هذه الطرق المستخدمة.

رقم الهاتف الموحد 1900 المجاني، ويستخدم هذا الرقم كرقم موحد لكل الخدمات المقدمة لقطاع الاعمال والمستهلكين.

او من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وسيتم الرد على شكواكم خلال 3 أيام عمل.

عبر الموقع الوزارة الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية تستطيع تسجيل بياناتك واسمك وهاتفك وشكواك وسيتم التواصل معك خلال 3 أيام عمل.

تحميل التطبيق المخصص لاستقبال البلاغات.

وقد وفرت الوزارة طرق عديدة للتواصل مع البلاغات والشكاوى الواردة إليها من خلال التطبيق.

تقديم شكوى حماية المستهلك السعودية

شكوى حماية المستهلك أو البلاغ التجاري، هو شكوى يقدمها الشخص عن متجر أيا كان حجمه كبير أو صغير، عند وجود مخالفة تجارية في المملكة، وتستطيع أن تقدم الشكوى عن المتاجر الإلكترونية، أو المواقع التي ترتكب المخالفات لحقوق المستهلك وللقانون، وهذا لحفظ حقوق المستهلك.

كما تحمى المستهلك من عدم تعرضه لأي عملية نصب، أو أن تتعرض تأخذ منتج سيء فيجب تقديم الشكوى فورا عن طريق إحدى الطرق، إما بالاتصال برقم حماية المستهلك أو تحميل التطبيق الإلكتروني.

رقم شكاوى وزارة التجارة وحماية المستهلك

وفرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية خط ساخن لخدمة العملاء ولشكاوى المواطنين بأنحاء المملكة

ليتم من خلاله الإبلاغ عن ألمخالفات التجارية وذلك عن طريق الاتصال على رقم 1900 الموحد.

من الأحد إلى الخميس بمواعيد خاصة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 مساءا.

أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة السعودية.طرق التواصل مع خدمة العملاء هيئة حماية المستهلك وزارة التجارة

قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بتوفير طرق عديدة للتواصل لتقديم الشكوى، من إحدى الطرق الأتية:

اول طريقة بالتواصل مع وزارة التجارة وتقديم بلاغ على الرقم الوحد 1900 .

أو عبر البريد الإلكتروني حيث يمكن التواصل وتقديم بلاغ عبر البريد المستخدم لاستقبال الشكاوى وخدمة العملاء [email protected]

عن طريق الموقع الرسمي حيث يجب ملء نموذج الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للتواصل وتقديم الشكوى.

خطوات تقديم شكوى إلكترونيه لوزارة التجارة والصناعة خدمة العملاء

وفرت الوزارة ليتم تعبئته عند تقديم شكوى على الموقع الإلكترونية ويجب أن تتبع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التجارة والصناعة.

قم بملء بيانات النموذج الذي تضعه الوزارة مثل:

قم بكتابة الاسم.

ادخل بريدك الإلكتروني.

ثم قم بكتابة رقم الجوال.

ادخل رقم الهوية الخاصة بك.

ثم حدد سبب الاتصال، مساعدة او دعم فني او شكوى.

حدد الجهة التي تريد ارسال الشكوى اليها، قم باختيارها من القائمة.

قم بكاتبة رسالتك التي تحوي الشكوى.

وأخر خطوة إدخال رمز التحقق المرئي والضغط على كلمة إرسال.

يجب أن يحصل المستخدم على رقم البلاغ المسجل الذي يتم إرساله للمستخدم في خلال 24ساعة من تقديم الشكوى.

و بهذا نكون اوضحنا رقم بلاغات وزارة التجارة و طرق التواصل مع خدمة العملاء وحماية المسهلك.