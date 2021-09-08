hiring.moe.gov.om نتائج التعيينات والتنقلات 1443 الهيئة التعليمية بسلطنة عمان

hiring.moe.gov.om نتائج التعيينات والتنقلات بين مدارس السلطنة للعام الدراسي الجديد 1442-1443 حسب ما قام الموقع الرسمي للهيئات التعليمية الخاصة بالمنصات التعليمية في سلطنة عمان بالإعلان على الحساب الخاص بها على تويتر عن تنزيل نتائج المعلمين الذين تقدموا في الشهر الماضي بطلبات التنقلات بين المدارس وأيضا طلبات التعيين في مدارس القطاع الحكومي بالسلطنة.

الهيئات التعليمية في مدارس سلطنة عمان

جاء في الحساب الرسمي لمديرية التربية والتعليم في مسقط العاصمة عن الموعد المقرر فيه إعلان نتائج قبول المعلمين للانتقال بين المدارس وأيضا طلبات العمل في الوظائف التي يتم طرحها من الوزارة عبر منصاتها الرسمية، حيث قام الآلاف من المعلمين بالتقديم للحصول على فرص عمل بمدارس السلطنة من التخصصات المختلفة وأيضا الراغبين في التنقل بين المدارس، حسب الموقع الجغرافي لمحل السكن أو بسبب الانتقال إلى مكان جديد، على أن قام الحساب الرسمي لمديرية التعليم بالإعلان عن الموعد المقرر له إعلان نتائج التنقلات والتعيينات في القطاع التعليمي والذي يكون في وقت قريب اليوم.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة.. بعون الله سيتم إعلان نتائج التنقلات والتعيينات الجديدة خلال الساعات القادمة حيث لا يزال الأخوة والأخوات القائمين على عملية التوزيع في مكاتبهم للانتهاء من المراجعة الأخيرة وبعدها سنقوم بنشر الرابط هنا .. كل التوفيق للجميع.

تغريده وزارة التربية والتعليم اليومإعلانات طلب التعيين في مدارس السلطنة

جاء في طلب توظيف عدد من المعلمين من الجنسين في مدارس المملكة وفقا للحاجة لأعداد من المعلمين في العام الأكاديمي الجديد 1443 وفق الشواغر في الفرق التعليمية بالمدارس، وخاصة المدارس الجديدة، مع قرار الوزارة إعادة التعليم إلى المدارس من جديد بعد التوقف خلال العامين الماضيين والاعتماد الأكبر على المنصات التعليمية في الشرح والتفاعل وأيضا في الاختبارات واستخراج النتائج، وقد أعلنت الوزارة عن تلك الوظائف في الشهور القليلة الماضية، وتقدم غليها ألاف المعلمين من الجنسين في العديد من التخصصات، وجاء اليوم الموعد للإعلان عن قبول المعلمين بالمدارس.

كما يمكن التعرف على الإجراءات بعد إعلان اسم المتقدمين للتعيين أو التنقلات من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم.

يتم الدخول المباشر على رابط التعيينات والتعاقدات الخارجية في وزارة التربية والتعليم hiring.moe.gov.om (لم يتم تفعيل الرابط بعد). يتم كتابة الرقم القومي ثم يبدا المعلم بالاستعلام.

كيفية استخراج نتائج التنقلات والتعيينات الجديدة